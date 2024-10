Lapresse.it - Medioriente, Tajani: “Si può pensare a ricostruzione Gaza su modello conferenza Ucraina ”

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il vicepremier e ministro degli esteri Antonio, a Pescara nel punto stampa con i giornalisti a conclusione della prima giornata di incontri del G7 sviluppo, ha risposto anche a una domanda sullaper la: “Per quanto riguarda la, l’idea, non è una decisione presa è da far sviluppare, c’è anche il progetto Giordano che è piaciuto alla presidente del Consiglio.sull’si può fare per, per il Sud del Libano, si possono aiutare tutte le parti che hanno subito. Noi dobbiamo guardare alla pace, non dobbiamo guardare da che parte sono le vittime”. “Abbiamo parlato anche dei rifugiati israeliani. Chi soffre non ha colore di pelle o di passaporto.