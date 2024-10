Amica.it - Mary e Frederik di Danimarca a Berlino: reunion royal con i “cugini” scandinavi

Leggi tutta la notizia su Amica.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Poteva essere definita “una tranquilla cena tra amici”, se non fosse che uno di loro indossa la corona e due lo faranno in futuro.di, Vittoria di Svezia e Aakon di Norvegia: re e futuri re o regine riuniti ieri sera, 21 ottobre, a, ospiti, con i rispettivi consorti, del presidente della Germania Frank-Walter Steinmeier. Il motivo è presto spiegato:disono impegnati, in questi giorni, in un viaggio di Stato in Germania. Sì tratta della terza visita ufficiale all’estero da quando i due sono saliti sul trono. La prima in Svezia, la seconda in Norvegia. L’ultima, appunto, all’ombra della porta di Brandeburgo.