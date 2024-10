Marvel rimuove Blade dal calendario delle uscite

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di martedì 22 ottobre 2024)dalStudios hanno rimosso il reboot di— con Mahershala Ali nel ruolo del mezzo vampiro protagonista — dal. Era datato 7 novembre 2025. La decisione non arriva a sorpresa dopo che il CEO della Disney Bob Iger aveva dichiarato in una conference call che ladistribuirà “un massimo di tre” film all’anno. Dei quattro film di supereroi che la Disney aveva precedentemente programmato per il 2025 — tra cui “Captain America: Brave New World“, “Thunderbolts” e “The Fantastic Four” — “” è il progetto più lontano dall’inizio della produzione. Anche il regista Yann Demange (“Lovecraft Country“) ha abbandonato il film a giugno, ritardando ulteriormente il progetto dopo una serie di battute d’arresto.