Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna oggi: preoccupa piena del Po (Di martedì 22 ottobre 2024) allerta arancione in Lombardia e Veneto, e in una parte dell'Emilia-Romagna. Danni ingenti in Calabria Nuova allerta meteo rossa oggi, martedì 22 ottobre, in Emilia-Romagna. La situazione a rischio riguarda in particolar modo costa e pianura ferrarese a causa del transito della piena del Po. allerta arancione, per criticità idraulica, per la pianura bolognese, modenese Sbircialanotizia.it - Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna oggi: preoccupa piena del Po Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 22 ottobre 2024)arancione in Lombardia e Veneto, e in una parte dell'. Danni ingenti in Calabria Nuovameteo, martedì 22 ottobre, in. La situazione a rischio riguarda in particolar modo costa e pianura ferrarese a causa del transito delladel Po.arancione, per criticità idraulica, per la pianura bolognese, modenese

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Emergenza meteo : allerta arancione in Lombardia e Veneto - situazione critica in Emilia-Romagna e Calabria - Le autorità stanno monitorando la situazione, considerando non solo le precipitazioni in atto, ma anche gli effetti provocati dal transito delle piene di fiumi come il Po e il Reno. La situazione non è meno critica nel reggino, con strade compromesse e frane segnalate in diverse località, rendendo ancora più complesso il quadro di emergenza. (Gaeta.it)

Maltempo Emilia Romagna - prevista nuova allerta meteo rossa - Dopo le esondazioni e i nubifragi del weekend, arriva un altro allarme con il massimo livello di allerta per il transito della piena del Po. Allerta arancione per la pianura modenese, bolognese e reggiana. (Tg24.sky.it)

Allerta rossa in Emilia Romagna e maltempo devastante in Calabria : situazione critica nel Catanzarese - Un episodio particolarmente allarmante ha visto una voragine inghiottire un’auto, un evento che sottolinea il rischio di viaggiare in queste condizioni avverse. La situazione, già compromessa da temporali e forti piogge, continua a deteriorarsi rendendo necessarie misure di emergenza e segnalazioni di pericolo diffuse nella regione. (Gaeta.it)