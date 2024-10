Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna oggi: preoccupa piena del Po (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nuova allerta meteo rossa oggi, martedì 22 ottobre, in Emilia-Romagna. La situazione a rischio riguarda in particolar modo costa e pianura ferrarese a causa del transito della piena del Po. allerta arancione, per criticità idraulica, per la pianura bolognese, modenese e reggiana verso il Po, ma anche per la costa Romagnola, in Lombardia Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna oggi: preoccupa piena del Po L'Identità. Lidentita.it - Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna oggi: preoccupa piena del Po Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nuovameteo, martedì 22 ottobre, in. La situazione a rischio riguarda in particolar modo costa e pianura ferrarese a causa del transito delladel Po.arancione, per criticità idraulica, per la pianura bolognese, modenese e reggiana verso il Po, ma anche per la costa Romagnola, in Lombardiaindel Po L'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - allerta rossa in Emilia-Romagna oggi : preoccupa piena del Po - Allerta arancione in Lombardia e Veneto, e in una parte dell'Emilia-Romagna. Allerta arancione, per criticità idraulica, per la pianura bolognese, modenese […]. La situazione a rischio riguarda in particolar modo costa e pianura ferrarese a causa del transito della piena del Po. Danni ingenti in Calabria Nuova allerta meteo rossa oggi, martedì 22 ottobre, in Emilia-Romagna. (Sbircialanotizia.it)

Po - il giorno della piena. Scatta l’allerta rossa : “Ordinanza di evacuazione” - Si tratta di una firma preventiva, effettiva per il momento in cui il Po salirà a tale livello in cui scatta la soglia rossa”. I progetti, le opere per salvaguardare il territorio le stiamo facendo. L’acqua ‘ruscella’ sulle chiuse, si sono formate due cascatelle che dal Po finiscono nella conca, il bacino d’acqua che, oltre la seconda diga, porta al canale Boicelli. (Ilrestodelcarlino.it)

Maltempo Emilia Romagna - prevista nuova allerta meteo rossa - Dopo le esondazioni e i nubifragi del weekend, arriva un altro allarme con il massimo livello di allerta per il transito della piena del Po. Allerta arancione per la pianura modenese, bolognese e reggiana. (Tg24.sky.it)