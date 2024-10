Maltempo a Lamezia Terme: dichiarato stato di calamità naturale e richiesta di emergenza regionale (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente ondata di Maltempo che ha colpito Lamezia Terme ha spinto la Giunta comunale a prendere misure decisive, dichiarando lo stato di calamità naturale. Questa decisione segue i gravi danni causati dalla tempesta, che ha messo a dura prova le strutture e i servizi locali. Il provvedimento, approvato nella seduta di ieri, mira a garantire un ripristino rapido e efficace della normalità nel territorio colpito. La richiesta di emergenza alla Regione Nella stessa delibera, la Giunta ha sollecitato la Regione Calabria a proclamare lo stato di emergenza regionale, includendo Lamezia Terme tra i comuni più severamente danneggiati. Gaeta.it - Maltempo a Lamezia Terme: dichiarato stato di calamità naturale e richiesta di emergenza regionale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente ondata diche ha colpitoha spinto la Giunta comunale a prendere misure decisive, dichiarando lodi. Questa decisione segue i gravi danni causati dalla tempesta, che ha messo a dura prova le strutture e i servizi locali. Il provvedimento, approvato nella seduta di ieri, mira a garantire un ripristino rapido e efficace della normalità nel territorio colpito. Ladialla Regione Nella stessa delibera, la Giunta ha sollecitato la Regione Calabria a proclamare lodi, includendotra i comuni più severamente danneggiati.

Emergenza maltempo in Calabria : oltre 120 interventi dei vigili del fuoco a Catanzaro e Lamezia Terme - Questo evento ha ulteriormente aggravato l’isolamento della zona, aumentando i rischi per le persone che vivono nell’area. I vigili del fuoco hanno ricevuto circa 70 richieste di soccorso, che richiedono un’attenta gestione e una risposta tempestiva. La chiusura delle scuole rappresenta un’importante precauzione in un contesto di emergenza, ma crea anche disagi alle famiglie. (Gaeta.it)

Maltempo a Lamezia Terme : il sindaco richiede lo stato di calamità naturale per i danni ingenti - Questa azione è fondamentale per attivare risorse straordinarie che possano aiutare i cittadini e le imprese colpite a riprendersi dall’emergenza. In particolare, l’amministrazione comunale ha emesso un’ordinanza per permettere il deflusso delle acque nel mare, con l’obiettivo di prevenire ulteriori danni. (Gaeta.it)

Maltempo a Lamezia Terme : clienti bloccati in un centro commerciale allagato - A Lamezia Terme il maltempo ha creato gravi disagi. Leggi anche: Si stacca pezzo d’intonaco a scuola e colpisce un bambino: aula evacuata Le strade di Lamezia Terme non sono state risparmiate. Una situazione che sta mettendo a dura prova la città, con cittadini costretti ad affrontare una giornata di caos e difficoltà, mentre le forze dell’ordine e i soccorsi fanno del loro meglio per ... (Thesocialpost.it)