Luca Annoni presenta "Quello che vogliamo veramente"

Il nuovo singolo di Luca Annoni, "Quello che vogliamo veramente", arriva oggi 22 ottobre 2024 e rappresenta un viaggio musicale verso il cambiamento, affrontando il tema dell'insoddisfazione e condividendo un messaggio di speranza e azione.

A partire dal 22 ottobre 2024, "Quello che vogliamo veramente" sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale.

"Quello che vogliamo veramente" esplora il tema dell'auto-riflessione e del disorientamento che molte persone affrontano quando si rendono conto che la loro vita attuale non rispecchia i loro desideri reali.

“Quello che vogliamo veramente” è il nuovo singolo di Luca Annoni - . Spiega l’artista a proposito del brano: «Ma sto facendo davvero quello che vorrei fare? “Quello che vogliamo veramente” racconta del momento in cui realizziamo che quello che stiamo facendo nella nostra vita non è quello che vorremo fare veramente. La canzone vuole essere un passo in avanti, una nuova visione che ci porta a spostarci, farci coraggio e cambiare. (Laprimapagina.it)

