Lo scandalo Virzì-Ramazzotti e quei litigi da film horror dello star system

litigio choc tra Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti tra minacce e violenze. La verità è che dietro le quinte delle star c'è un grande lato oscuro

“Criminale” - “mig**tta” : il racconto della rissa tra Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti - La decisione è arrivata dopo che entrambe le parti – prima Virzì, poi Ramazzotti – hanno ritirato la querela nei confronti dell’ex partner. La decisione è stata assunta a tutela della serenità e a protezione dei propri figli soprattutto nel delicato momento in cui le iniziative intraprese in tal senso sembrano dare i risultati sperati”. (Tpi.it)

Lite tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì : l’inchiesta è archiviata ma emergono dettagli shock - Inoltre, esisterebbe un video registrato dalla figlia del regista durante l'alterco, oltre alle riprese delle telecamere di sicurezza del ristorante. La pace per i figli Sia Virzì che la Ramazzotti hanno infine deciso di ritirare le rispettive querele. Il ruolo del nuovo compagno della Ramazzotti Non solo gli ex coniugi, ma anche Claudio Pallitto, attuale compagno dell'attrice, sarebbe stato ... (Quotidiano.net)

Paolo Virzì-Micaela Ramazzotti : archiviata l’indagine sulla rissa dello scorso giugno - Il personal trainer Pallitto difende la fidanzata e si rivolge al regista con un «Anzi che non ti meno…». Ramazzotti la segue, colpendo la porta e urlandole «Hai paura vero?». La figlia del mio ex marito, nel tentativo di riprendersi il telefono, mi ha graffiato il braccio. Ma immediatamente sono stato affrontato dal compagno della mia ex che si è frapposto in modo aggressivo». (Metropolitanmagazine.it)