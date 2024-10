Lortica.it - Le Logge del Grano: nuovo polo culturale e formativo nel cuore di Arezzo

(Di martedì 22 ottobre 2024) Riaprono le storichedeldi, ora sede delle attività didattiche dell’Università di Siena. L’edificio, concesso in comodato d’uso gratuito dal Comune di, è stato rinnovato per ospitare aule moderne e spazi di studio. Oltre ai corsi di laurea in Lingue, Scienze dell’educazione e specializzazioni per l’insegnamento, lesaranno anche sede di convegni nazionali e internazionali. La professoressa Simona Micali, delegata del rettore, ha espresso gratitudine al Comune per il sostegno al progetto, sottolineando l’importanza di un luogo centrale per lo studio e la riflessione. Anche il vicesindaco Lucia Tanti ha evidenziato la centralità strategica e simbolica dell’operazione, che rafforza il legame tra l’Ateneo e la città, creando spazi di crescita aperti a tutti.