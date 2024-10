Landini, non escludiamo nulla, è l'ora di scendere in piazza (Di martedì 22 ottobre 2024) "Noi non escludiamo nulla, questo è il momento di scendere in piazza". Lo ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini a Reset su Raitre parlando della manovra e della crisi industriale in Italia. "In Italia aumentano le entrate, ma il maggior aumento arriva dai lavoratori dipendenti che pagano i servizi pubblici di tutti. Se a fine anno ci sono 15 miliardi di entrate in più che arrivano dai dipendenti, ai dipendenti vanno restituiti" ha aggiunto Landini. Quotidiano.net - Landini, non escludiamo nulla, è l'ora di scendere in piazza Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) "Noi non, questo è il momento diin". Lo ha detto il segretario della Cgil Maurizioa Reset su Raitre parlando della manovra e della crisi industriale in Italia. "In Italia aumentano le entrate, ma il maggior aumento arriva dai lavoratori dipendenti che pagano i servizi pubblici di tutti. Se a fine anno ci sono 15 miliardi di entrate in più che arrivano dai dipendenti, ai dipendenti vanno restituiti" ha aggiunto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Landini, non escludiamo nulla, è l'ora di scendere in piazza - "Noi non escludiamo nulla, questo è il momento di scendere in piazza". Lo ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini a Reset su Raitre parlando della manovra e della crisi industriale in Itali ... (ansa.it)

Tagli alla scuola confermati, Landini non esclude lo sciopero, l’Usb lo proclama a fine ottobre, Fracassi parla di stato di agitazione - La Legge di Bilancio del 2025 prevede tagli alla spesa pubblica, così come le ex leggi Finanziare che seguiranno nei due anni successivi: l’anticipazione sulla spending review prevista sino a fine leg ... (tecnicadellascuola.it)

Sky TG24 Live In Roma, rivivi la giornata dell'evento. VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sky TG24 Live in Roma, Calderone: 'Governo precarizza lavoro? Tutto il contrario'. LIVE ... (tg24.sky.it)