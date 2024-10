Lortica.it - L’Alga Atletica Arezzo brilla al Trofeo delle Province: record e medaglie

(Di martedì 22 ottobre 2024) Filippo Misuri vince il salto in alto tra i Cadetti con 1.90 metri, eguagliando unprovinciale del 1972.Tredici atleti della società conquistano tre ori, un argento e due bronzi.ha chiuso il 2024 con una serie di successi aldi Cecina, manifestazione che ha visto sfidarsi le migliori giovani promesse dell’leggera toscana. Tredici atleti della società aretina sono stati convocati dalla rappresentativa provinciale diper le categorie Ragazzi e Cadetti, contribuendo in modo significativo al terzo posto della squadra femminile e al quinto di quella maschile. Il bottino complessivo è stato di tred’oro, una d’argento e due di bronzo. Il protagonista assoluto è stato Filippo Misuri (classe 2009), allenato da Walter Ratano, che ha dominato nel salto in alto Cadetti con una misura straordinaria di 1.