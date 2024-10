Jordynne Grace approderà in WWE nei primi mesi del prossimo anno? (Di martedì 22 ottobre 2024) Jordynne Grace, attualmente sotto contratto con la TNA, ha suscitato interesse dopo essere apparsa all’inizio dell’anno ad NXT, nell’ambito della partnership tra le due compagnie. Inizialmente sotto contratto con la TNA fino alla primavera o all’estate del 2025, sembra che il suo accordo sia stato modificato per scadere nel gennaio dello stesso anno. Voci di corridoio Secondo rumor, esiste la convinzione che la Grace possa passare alla WWE una volta scaduto il contratto. Il segnale di aver smesso di creare contenuti esclusivi, rappresenterebbe più di un indizio. Per la cronaca, le apparizioni di Jordynne ad NXT, compreso il suo incontro di alto profilo contro la NXT Women’s Champion Roxanne Perez all’evento Battleground, sono state ben accolte dai fan, alimentando le speculazioni su una possibile carriera nella federazione di Stamford. Zonawrestling.net - Jordynne Grace approderà in WWE nei primi mesi del prossimo anno? Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di martedì 22 ottobre 2024), attualmente sotto contratto con la TNA, ha suscitato interesse dopo essere apparsa all’inizio dell’ad NXT, nell’ambito della partnership tra le due compagnie. Inizialmente sotto contratto con la TNA fino alla primavera o all’estate del 2025, sembra che il suo accordo sia stato modificato per scadere nel gennaio dello stesso. Voci di corridoio Secondo rumor, esiste la convinzione che lapossa passare alla WWE una volta scaduto il contratto. Il segnale di aver smesso di creare contenuti esclusivi, rappresenterebbe più di un indizio. Per la cronaca, le apparizioni diad NXT, compreso il suo incontro di alto profilo contro la NXT Women’s Champion Roxanne Perez all’evento Battleground, sono state ben accolte dai fan, alimentando le speculazioni su una possibile carriera nella federazione di Stamford.

