Italia razzista con rom, migranti e Lgbti: secondo voi il report europeo è credibile?
Sì, fotografia esatta
Solo in parte: toni esagerati
No, sembra più un attacco politico

Il Consiglio d’Europa contro l’Italia di Meloni : «Polizia razzista - giudici sotto attacco». E la premier s’infuria - E sui social respinge le accuse all’emittente: «L’Ecri accusa le forze di polizia italiane di razzismo? Le nostre Forze dell’Ordine sono composte da uomini e donne che, ogni giorno, lavorano con dedizione e abnegazione per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, senza distinzioni. E chiedono quindi all’Italia uno studio completo e indipendente. (Open.online)

Il Consiglio d’Europa : la polizia italiana è razzista - L’Ecri fa parte del Consiglio d’Europa, organizzazione internazionale non Ue con sede a Strasburgo. In particolare sull’etnia e sull’orientamento sessuale. Per questo, spiega il documento, aono stati compiuti progressi nel campo dell’uguaglianza Lgbti. . Per l’Ecri anche alcune affermazioni fatte dal generale Roberto Vannacci, eletto nelle liste della Lega e già rimosso dalla vicepresidenza del ... (Open.online)

Indagini Digos in tutta Italia : una rete razzista affiliava minorenni - Agenti della polizia di Milano hanno eseguito in tutt’Italia perquisizioni delegate dalla Procura dei Minorenni e da quella del Tribunale ordinario del capoluogo lombardo. Le […] The post Indagini Digos in tutta Italia: una rete razzista affiliava minorenni appeared first on L'Identità. . Proseguono le indagini contro i militanti di una rete razzista e suprematista organizzata in Rete e che ... (Lidentita.it)