Il ritorno di Abe con “Tornami Live (Eccoci)” (Di martedì 22 ottobre 2024) L’artista sarà domani Live a Milano Albe, cantautore bresciano e finalista di Amici 21, annuncia due concerti speciali. Domani, 23 ottobre 2024 all’Apollo di Milano e il 24 ottobre all’Alcazar di Roma, ripartendo dal “Tornami Live (Eccoci)”. I due eventi segnano il ritorno dell’artista lombardo sui palchi dopo due anni. La band che lo accompagnerà è composta da cinque membri, considerati ormai come una famiglia per lui. Leggi anche: Lite Virzì – Ramazzotti: lei ritira la querela ed emergono i dettagli della lite “Sto dando tutto me stesso per queste date che sono veramente speciali per me. – dice -Finalmente, dopo due anni dall’ultimo club, ho la possibilita? di portare sul palco un nuovo spettacolo con una band composta da cinque componenti, che sono ormai una famiglia per me”. Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di martedì 22 ottobre 2024) L’artista sarà domania Milano Albe, cantautore bresciano e finalista di Amici 21, annuncia due concerti speciali. Domani, 23 ottobre 2024 all’Apollo di Milano e il 24 ottobre all’Alcazar di Roma, ripartendo dal “)”. I due eventi segnano ildell’artista lombardo sui palchi dopo due anni. La band che lo accompagnerà è composta da cinque membri, considerati ormai come una famiglia per lui. Leggi anche: Lite Virzì – Ramazzotti: lei ritira la querela ed emergono i dettagli della lite “Sto dando tutto me stesso per queste date che sono veramente speciali per me. – dice -Finalmente, dopo due anni dall’ultimo club, ho la possibilita? di portare sul palco un nuovo spettacolo con una band composta da cinque componenti, che sono ormai una famiglia per me”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Romaeuropa : al via domani Digitalive - rassegna di arti multimediali tra opere musicali create con l’AI e performance immersive - 19. 10 Dalle 16 alle 19, performance con ingresso continuato | Tempo Reale Foosball, azione sonora partecipata per una pluralità di giocatori di calcio-balilla e live electronics 11. Esplora il tetro digitale nell’era dei social network, Il Teatropostaggio da un milione di dollari (12 ottobre, ore 22. (Romadailynews.it)

Inter Chat - il nuovo calendario. Domani Italia-Belgio | Inter Chat LIVE - Inter Chat LIVE: tutte le info SEGUICI OVUNQUE – Sei interessato a 360° al mondo nerazzurro? Vuoi supportarci? Allora non perdere nessuna edizione di Inter Chat LIVE e nessun video in diretta sul nostro canale YouTube ma non solo. IN VIDEO ? Ritorna l’appuntamento con Inter Chat, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda ... (Inter-news.it)

LIVE Cobolli-Wawrinka 6-7 7-6 6-3 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : rimonta dell’azzurro - domani sfida a Djokovic - 4-5 GAME WAWRINKA! Prima vincente per lo svizzero, il quale ha perso solamente un punto negli ultimi tre turni di battuta. 40-15 Risposta d’incontro con il dritto vincente per Wawrinka. In questo torneo l’italiano, testa di serie numero 30, ha ricevuto un bye al primo turno. 15-15 Ottima prima per l’azzurro. (Oasport.it)