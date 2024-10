Il Forlì rallenta la sua corsa e si deve accontentare di un punto contro un ottimo Lentigione (Di martedì 22 ottobre 2024) Non va oltre l'1 a 1 il Forlì che al "Morgagni" vede rallentare la sua corsa di fronte ad un ottimo Lentigione. Vantaggio degli ospiti al 45° con Battistello a cui risponde Campagna al 77°. Mister Miramari conferma il solito undici titolare col Forlì che parte con più intraprendenza. Al 4° ci Forlitoday.it - Il Forlì rallenta la sua corsa e si deve accontentare di un punto contro un ottimo Lentigione Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Non va oltre l'1 a 1 ilche al "Morgagni" vedere la suadi fronte ad un. Vantaggio degli ospiti al 45° con Battistello a cui risponde Campagna al 77°. Mister Miramari conferma il solito undici titolare colche parte con più intraprendenza. Al 4° ci

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Forlì è corsara al Del Mauro - Avellino Basket battuta - it. . E’ stata una partita sotto tono”. Abbiamo perso qualche rimbalzo, siamo venuti meno su qualche difesa e ci siamo scollati troppo presto. Avremmo dovuto fare più attenzione. Una ultima frazione nella qual Forlì è salita anche di tono difensivamente ed ha lasciato poco spazio agli esterni di casa. (Anteprima24.it)

Torna la corsa per la Pediatria di Forlì : in campo l'ottava edizione di "Fuga Forrest" - Torna con l'ottava edizione la corsa "Fuga Forrest - competitivi nella beneficenza", domenica 20 aootobre a Terra del Sole, il cui ricavato andrà a favore del reparto di Pediatria di Forlì per un progetto di pet therapy. L'evento dell'associazione Corri Forrest Asd è una manifestazione ludico... (Forlitoday.it)

Calcio giovanile - i risultati del Forlì : l'Under 16 corsara a Ravenna - Si è appena chiuso un weekend ricchissimo di soddisfazioni per il colori biancorossi con le tante squadre impegnate che hanno raccolto risultati di peso. A partire dalla Juniores che ha mosso la sua virtuale classifica con la seconda squadra della Spal grazie al 2-2 all’Antistadio. I ragazzi di... (Forlitoday.it)