Il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen condurrà lo sci alpino verso nuovi alternativi orizzonti?

(Di martedì 22 ottobre 2024) Uno dei temi forti della stagione 2024-25 di sciè rappresentato dal ritorno in attività, dopo quello che è stato a tutti gli effetti un anno sabbatico, di. Anzi,, come dovremo abituarci a chiamarlo. D’altronde, l’ex norvegese ha messo in piedi un proprio team privato de facto (finanziariamente supportato dalla Red Bull) e difenderà i colori del Brasile. In verità, c’è molto di verde-oro nel pittoresco sciatore in questione. Sarà anche nato a Oslo, ma l’ascendenteè fortissimo. La mamma è di São Paulo do Brasil; lui stesso ha vissuto nel Paese sudamericano e non perde occasione per tornare in quella terra, alla quale è legato tanto quanto alle lande norvegesi. Considerata l’età del soggetto in questione, venuto al mondo il 19 aprile 2000, non c’è ragione di dubitare che un anno sabbatico possa essere ammortizzato senza scompensi.