Il Bologna cade ancora in Inghilterra: l'Aston Villa vince 2-0 e vola in testa

Gli uomini di Italiano durano un tempo e nella ripresa vengono subito colpiti dall'uno-due micidiale dei padroni di casa che non lascia spazio a repliche. Emery si gode la testa della classifica in solitaria mentre i felsinei restano con un solo punto in classifica figlio del pareggio contro lo Shakhtar

Migliori università nel 2025: Oxford si conferma in testa - Bologna prima delle italiane

Se fino al 2023 l'Europa era il continente più rappresentato nella classifica, ora per il secondo anno consecutivo è l'Asia a essere maggiormente rappresentata. Secondo l'annuale classifica Times higher education (The), tra le 200 migliori università nel 2025 ci sono (solo) tre atenei italiani. Dall'indagine è emerso che gli istituti europei stanno perdendo terreno rispetto a quelli asiatici.

La classifica delle università italiane - Bologna in testa ma la vetta mondiale è lontana

Le migliori università al mondo sono in Usa e Regno Unito Le università italiane sono però molto lontane dalla vetta della classifica generale. Migliorano anche gli atenei cinesi, mentre scivolano lontano dalle posizioni apicali quelli australiani. All'undicesimo posto si trova l'Eth di Zurigo, seguito dagli atenei di Tsinghua e Peking in Cina.

Un Bologna a testa altissima. Perde - ma supera l'esame Anfield. Coraggio e carattere a Liverpool

E' una piccola puntura al gigante che reagisce subito. L'avvio è forte come il vento che soffia da queste parti: se pensi di ripararti dentro un cappuccio, hai fatto male i conti. Arne Slot schiera la squadra delle grandi occasioni, con Salah e tutti i titolarissimi. Il Bologna, però, resiste e reagisce, sfiorando il gol al 33' quando Ndoye, il rossoblù più a dimensione Champions, serve Urbanski ...