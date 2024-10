Nerdpool.it - Hellboy è pronto a tornare con Star Comics

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Mike Mignola è da tempo una superdi livello mondiale. Il suo personaggio più iconico,, ha infranto tutte le barriere, diventando protagonista di diversi lungometraggi ed entrando nel cuore di milioni di fan in tutto il mondo. Questa incredibile storia è nata da un fumetto uscito per la prima volta 30 anni fa, capace di far vincere importantissimi premi al suo creatore, come il “Best Graphic Album: Reprint” e il “Best Writer/Artist”, ai prestigiosissimi Oscar del fumetto americano, gli Eisner Award del 1995.