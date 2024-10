"Ha tradito": anche FdI molla Polcri. Provincia, leader senza maggioranza: "Chi lo sostiene non è di centrodestra" (Di martedì 22 ottobre 2024) "Fratelli d’Italia e Lega, e chiunque voglia dirsi di centrodestra, sono all’opposizione di Polcri che, a questo punto, non avendo rispettato la parola data, è collocato fuori della coalizione, in quanto presidente della Provincia votato con i voti della sinistra". Il missile arriva a metà pomeriggio, il giorno dopo l’analisi del presidente che sul nostro giornale ha analizzato la situazione con la disponibilità al confronto ma con la sollecitazione sui "troppi veti". In particolare il pressing per le sue dimissioni. Analisi che incassa gli strali di FdI e Lega che in una nota durissima si "sganciano" dalla maggioranza. Di nuovo sull’Aventino: prima il Carroccio, ora anche i meloniani. Nella lunga nota si ricostruisce la vicenda partendo dal 2022 ed elencando tutti i passaggi nei quali il presidente della Provincia, secondo Lega e FdI, non ha rispettato gli accordi. Lanazione.it - "Ha tradito": anche FdI molla Polcri. Provincia, leader senza maggioranza: "Chi lo sostiene non è di centrodestra" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "Fratelli d’Italia e Lega, e chiunque voglia dirsi di, sono all’opposizione diche, a questo punto, non avendo rispettato la parola data, è collocato fuori della coalizione, in quanto presidente dellavotato con i voti della sinistra". Il missile arriva a metà pomeriggio, il giorno dopo l’analisi del presidente che sul nostro giornale ha analizzato la situazione con la disponibilità al confronto ma con la sollecitazione sui "troppi veti". In particolare il pressing per le sue dimissioni. Analisi che incassa gli strali di FdI e Lega che in una nota durissima si "sganciano" dalla. Di nuovo sull’Aventino: prima il Carroccio, orai meloniani. Nella lunga nota si ricostruisce la vicenda partendo dal 2022 ed elencando tutti i passaggi nei quali il presidente della, secondo Lega e FdI, non ha rispettato gli accordi.

