Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Un fidanzato per mia moglie, Martedi 22 Ottobre 2024

(Di martedì 22 ottobre 2024)22sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15, andrà in onda Unper mia, una commedia romantica che segue la storia di Camilla, trasferitasi a Milano per vivere con Simone. Dopo due anni di convivenza, la loro relazione entra in crisi e la comunicazione si interrompe. Simone spera di riaccendere la fiamma, mentre Camilla sembra orientata verso la separazione. Alla vigilia dell'udienza per la separazione, i due decidono di tentare un ultimo approccio con la terapia di coppia, cercando di capire se esiste ancora un futuro insieme. SkyDue HD propone alle 21:15 Oppenheimer, il recente capolavoro di Christopher Nolan, che ha conquistato il pubblico e la critica, ottenendo sette Oscar®.