Guerra tra bande, carestia e anarchia: il buco nero senza fine di Haiti

Haiti sta lottando con quella che è stata definita "la peggiore emergenza di fame nell'emisfero occidentale". Secondo l'ultima analisi dell'Integrated Food Security Phase Classification (IPC), il numero delle persone che soffrono la fame acuta ha raggiunto la metà della popolazione del Paese. Si parla quindi di 5,4 milioni di persone che hanno difficoltà a sfamare

