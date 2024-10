Gran finale del talent per autori di canzoni “Genova per Voi” e prima edizione del Music Day (Di martedì 22 ottobre 2024) Torna a Genova, dal 24 al 25 ottobre, “Genova per Voi”, il talent per autori di canzoni diretto da Gian Piero Alloisio e Franco Zanetti che ha scoperto artisti come Federica Abbate, Alessandro La Cava, Emanuele Dabbono, Simone Cremonini, Giulia Mei, Michelangelo Vood e Willie Peyote Genovatoday.it - Gran finale del talent per autori di canzoni “Genova per Voi” e prima edizione del Music Day Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Torna a, dal 24 al 25 ottobre, “per Voi”, ilperdidiretto da Gian Piero Alloisio e Franco Zanetti che ha scoperto artisti come Federica Abbate, Alessandro La Cava, Emanuele Dabbono, Simone Cremonini, Giulia Mei, Michelangelo Vood e Willie Peyote

Tommaso Cesana : un talento in ascesa tra musica e autorialità - Questo suo approccio riservato emerge anche nel modo in cui affronta l’andamento del singolo: preferisce concentrarsi sul valore intrinseco della canzone, senza farsi influenzare da aspettative commerciali o dai numeri delle classifiche. Cesana ha scritto Nero più di un anno fa, ispirato dai paesaggi suggestivi dell’Irlanda, luogo in cui si trovava al momento della sua creazione. (Dailyshowmagazine.com)