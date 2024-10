Gattuso beve da una bottiglietta in conferenza ma il sapore è strano, la smorfia è di puro disgusto (Di martedì 22 ottobre 2024) Siparietto simpatico per Gennaro Gattuso nella conferenza post ultima vittoria con cui ha confermato la leadership nel campionato croato con l'Hajduk Spalato. Con il tecnico italiano che è rimasto spiazzato dal contenuto della bottiglietta offerta dallo sponsor. Fanpage.it - Gattuso beve da una bottiglietta in conferenza ma il sapore è strano, la smorfia è di puro disgusto Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Siparietto simpatico per Gennaronellapost ultima vittoria con cui ha confermato la leadership nel campionato croato con l'Hajduk Spalato. Con il tecnico italiano che è rimasto spiazzato dal contenuto dellaofferta dallo sponsor.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gattuso beve da una bottiglietta in conferenza ma il sapore è strano, la smorfia è di puro disgusto - Decisione tra le peggiori, vista la smorfia di disgusto dopo aver assaporato la bevanda. Gattuso in conferenza, la bottiglietta per dissetarsi: ma non è acqua Soddisfazione per la vittoria esterna, ... (fanpage.it)