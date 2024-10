Bergamonews.it - Gasperini verso il Celtic: “Dubbi Hien e Kolasinac, siamo corti in difesa: magari ci metto Pasalic…”

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Bergamo. A distanza di un mese dall’ultima partita europea casalinga, al Gewiss Stadium l’Atalanta torna a risentire la musichetta della Champions League. Con 4 punti, la situazione nella League Phase nerazzurra è già positiva, ma Gian Pierotiene alta la soglia dell’attenzione: “Ora i punti iniziano a pesare, abbiamo l’opportunità di poter consolidare la classifica migliore”, amette in conferenza stampa alla vigilia del match contro il. “Sono due squadre abituate ad affrontarsi con certe armi, anche di aggressività, che cercano di fare gol: ilè abituato a vincere nel suo campionato, ha giocatori veloci, dovremo fare un’ottima gara”. L’ultima trasferta degli scozzesi non è andata benissimo, visto che il Borussia Dortmund ha vinto 7-1 al Westfalenstadion: “Ma noi non faremo mai l’errore di considerare una partita andata male”.