Inter-news.it - Frattesi, la musica è cambiata con l’Inter! Minuti e fiducia da Inzaghi

(Di martedì 22 ottobre 2024) Davidesta ricevendoda Simone, laè totalmente. Il calciatore delcontinua ad avere, le differenze rispetto allo scorso anno sono evidenti. PROTAGONISTA – Davidesta vivendo una stagione di tutt’altro livello rispetto allo scorso anno. Non tanto per la partecipazione in termini di gol e assist, quanto per iche sta ricevendo da Simone. Ha iniziato 3 partite su 8 di campionato, anche se in quella di Roma si può reputare la sua come una gara da titolare. È entrato al 12? del primo tempo del match e giocato più di 80. In Champions League è solo entrato a partita in corso, ma ha fatto più di mezz’ora nei due impegni contro Manchester City e Stella Rossa., le statistiche tra stagione 2023/2024 e 2024/2025 QUALITÀ –per ora ha segnato solo un gol, ma ha creato tantissimo per i compagni.