Lanazione.it - Festeggiamenti di Halloween per bambini e adulti nel territorio comunale di Vicopisano

(Di martedì 22 ottobre 2024)(Pisa), 22 ottobre 2024 - L'atmosfera spettrale dista per invadere anche quest’anno ildel Comune dicon il tradizionale Carnevale d’Autunno. Grazie all'organizzazione del Carnevale die in collaborazione con Antitesi Eventi, i borghi die Uliveto Terme si trasformeranno in luoghi di brividi e divertimento il 31 ottobre. Sarà una festa spaventosamente bella, ricca di attrazioni, animazioni e spettacoli, adatta a tutte le età, con ingresso gratuito e senza necessità di prenotazione. Vico: una giornata di brividi e sorrisi nel borgo diCome ogni anno, Vicoanimerà le vie del borgo dicon un programma pieno di sorprese e divertimenti, coinvolgendo numerose associazioni locali.