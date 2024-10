Lanazione.it - Due ori per il Cus Pisa alla Gran fondo di canottaggio

(Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 – Il Cusconquista due medaglie d’oro nella tappa toscana del Campionato italiano di2024, che si è svolta lo scorso week end sul Canale dei Navicelli. Un en plein significativo per i due equipaggi iscritti alle gare con i successi dell’Otto Master Under 43 maschile. L’ammiraglia, di nuovo in acqua a rappresentare il cherubino dopo anni di assenza, vince la tappa con il miglior tempo di giornata del sabato e si candida come outsider per aggiudicarsi il Tricolore Master nelle prossime tappe. In barca c’erano Edoardo Margheri, Mirko Barbieri, Luca Romani, Francesco Meoni, Matteo Pedani, Flavio Ricci, Luigi Mostardi ed Anthony Sguera e Raffaella Mastrochicco al timone della Lega Navale di Barletta a completare l’equipaggio.