Climate City Contract | Bergamo premiata al Parlamento Europeo con la Mission Label UE

(Di martedì 22 ottobre 2024). La Sindaca Elena Carnevali e l’assessora alla Transizione ecologica e Ambiente Oriana Ruzzini hanno ricevuto oggi a Strasburgo, al, laUE per ilper il lavoro fatto della città verso la neutralità climatica. Le 20 città che hanno ricevuto ilsono: Aquisgrana, Münster (Germania), Trikala (Grecia), Miskolc (Ungheria), Eilat (Israele), Bologna,, Milano, Prato, Torino (Italia), Liep?ja (Lettonia), The L’Aia (Paesi Bassi), Porto (Portogallo), Bucarest 2° Distretto, Suceava (Romania), Lubiana, Kranj (Slovenia), Göteborg, Gävle, Umeå (Svezia). I rappresentanti della città sono stati premiati da Iliana Ivanova, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù.