“CIOÈ”: cento giovani artisti e le loro storie nel nuovo talent di RaiPlay (Di martedì 22 ottobre 2024) Il talento, le emozioni e i sogni dei cento allievi del Centro Interdisciplinare Opportunità Espressive - l’Accademia diretta da Lello Arena per la formazione di giovani artisti - diventano un format disponibile su RaiPlay dal 22 ottobre . “CIOE’”- questo il titolo del programma – è un viaggio in venti puntate , condotto dall’attore Biagio Musella, per seguire il percorso formativo e Feedpress.me - “CIOÈ”: cento giovani artisti e le loro storie nel nuovo talent di RaiPlay Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 22 ottobre 2024) Ilo, le emozioni e i sogni deiallievi del Centro Interdisciplinare Opportunità Espressive - l’Accademia diretta da Lello Arena per la formazione di- diventano un format disponibile sudal 22 ottobre . “CIOE’”- questo il titolo del programma – è un viaggio in venti puntate , condotto dall’attore Biagio Musella, per seguire il percorso formativo e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dal Fondo Sociale per lo sport un aiuto a oltre cento giovani - Sedici società sportive coinvolte, oltre cento giovani beneficiari, 35mila euro stanziati: è il bilancio della terza edizione del Fondo sociale per lo sport, il Bando promosso da Fondazione di Piacenza e Vigevano, Banca di Piacenza e - per questa terza edizione - anche da Comune di Piacenza per... (Ilpiacenza.it)

Duecento over 65 ogni 100 giovani : cronaca di un suicidio demografico - La denatalità, unita all’allungamento della vita media, sta creando un cortocircuito demografico che richiede interventi strutturali. Quell’Italia non c’è più. Ma è anche un’Italia che ha l’opportunità di reinventarsi valorizzando l’esperienza degli anziani e investendo sui giovani. I dati di Openpolis fotografano uno spaccato impietoso ma necessario della realtà. (Lanotiziagiornale.it)

Settembre giovanile. Cinquecento bimbi fra sport e socialità - Così Comune, Vivilosport e società sono al lavoro per riorganizzare spazi e orari. Quanto alla ripresa delle attività sportive qualche problema non manca. E’ invece in pieno svolgimento il "Settembre Giovanile" della Parrocchia di Borgo San Lorenzo, evento giunto alla sua 65. Riprendono le attività delle numerose società sportive borghigiane, e sono in calendario eventi di grande rilievo. (Lanazione.it)