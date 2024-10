Champions League Milan, quanti punti servono a Paulo Fonseca per qualificarsi? La situazione (Di martedì 22 ottobre 2024) Champions League Milan, Paulo Fonseca non può più sbagliare e conta solo vincere: ecco quanti punti servono per qualificarsi. La situazione Una vittoria contro il Club Bruges per cercare di risollevarsi dopo le due sconfitte rimediate contro Bayer Leverkusen e Liverpool. Il Milan di Paulo Fonseca comunque ci crede e ha tutto il diritto di farlo, visto che mancano ancora sei gare che potrebbero rivoluzionare la classifica unica della nuova Champions League. Grazie al formato di questa edizione, quindi, Rafael Leao e compagni hanno ancora grandi possibilità di poter disputare almeno i playoff. Sì, perché le prime otto classificate vanno direttamente agli ottavi di finale. Le squadre dal 9° al 24° posto, invece, disputeranno un playoff aggiuntivo, mentre le squadre dal 25° al 36° posto saranno eliminate. Dailymilan.it - Champions League Milan, quanti punti servono a Paulo Fonseca per qualificarsi? La situazione Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di martedì 22 ottobre 2024)non può più sbagliare e conta solo vincere: eccoper. LaUna vittoria contro il Club Bruges per cercare di risollevarsi dopo le due sconfitte rimediate contro Bayer Leverkusen e Liverpool. Ildicomunque ci crede e ha tutto il diritto di farlo, visto che mancano ancora sei gare che potrebbero rivoluzionare la classifica unica della nuova. Grazie al formato di questa edizione, quindi, Rafael Leao e compagni hanno ancora grandi possibilità di poter disputare almeno i playoff. Sì, perché le prime otto classificate vanno direttamente agli ottavi di finale. Le squadre dal 9° al 24° posto, invece, disputeranno un playoff aggiuntivo, mentre le squadre dal 25° al 36° posto saranno eliminate.

