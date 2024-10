Carambola di auto sulla A4: 20 persone coinvolte e 8 km di coda verso Milano (Di martedì 22 ottobre 2024) Grosso incidente sulla A4 nella prima mattina di martedì 22 ottobre. Secondo quanto riferito da autostrade sarebbero rimaste coinvolti quattro furgoni e un'auto. Sono circa 20 i feriti segnalati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, per ora nessuno si trova in condizioni gravi. Milanotoday.it - Carambola di auto sulla A4: 20 persone coinvolte e 8 km di coda verso Milano Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Grosso incidenteA4 nella prima mattina di martedì 22 ottobre. Secondo quanto riferito dastrade sarebbero rimaste coinvolti quattro furgoni e un'. Sono circa 20 i feriti segnalati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, per ora nessuno si trova in condizioni gravi.

