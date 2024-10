Quotidiano.net - Caldo anomalo, nuova ondata di piogge, rischio pesante maltempo nel weekend. Blitz gelido per Ognissanti?

(Di martedì 22 ottobre 2024) Milano, 22 ottobre 2024 – Un’anomalia dietro l’altra, in un clima che sembra ormai impazzito. Intanto, mancano poco più di due mesi a Natale e di freddo non se ne vede l’ombra. Dopo letorrenziali, i nubifragi e purtroppo le drammatiche alluvioni, è tornato infatti il. Ma poco sole: i prossimi giorni saranno ancora instabili Le anomalie termiche Lorenzo Tedici, meteorologo di ilMeteo.it, conferma unper il periodo' con 24 gradi al Nord Italia, 25 gradio anche al Centro con picchi di quasi 30 gradi al Sud. L’anomalia termica, cioè di quanto si discosta la temperatura dal valore climatologico di riferimento del periodo, oscilla tra i +3 e i +4 gradi con valori leggermente più alti su Alpi e regioni adriatiche. All’orizzonte, per tutta la settimana – spiega l’esperto – ancora un periodo sopra media termica anche se non mancheranno nubi e nuove