Calciomercato Milan, la Premier League incombe su Morten Frendrup. La situazione (Di martedì 22 ottobre 2024) Calciomercato Milan, la Premier League ha messo nel mirino il centrocampista di proprietà del Genoa Morten Frendrup: Moncada avvisato! Non solo il Milan con Geoffrey Moncada. Anche diversi club di Premier League hanno messo nel mirino il centrocampista di proprietà del Genoa Morten Frendrup. Negli scorsi giorni, La Gazzetta dello Sport aveva sottolineato il forte interesse dei rossoneri per il giovane centrale danese. Bisogna, però, prestare grande attenzione anche all’Inghilterra, che incombe. Per il Diavolo, però, c’è da tenere in considerazione un problema non di poco conto: stiamo parlando del prezzo del cartellino del giocatore, che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Valutazione che, invece, non preoccupa affatto in Premier League, dove i club sono molto più ricchi che in Italia. Dailymilan.it - Calciomercato Milan, la Premier League incombe su Morten Frendrup. La situazione Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di martedì 22 ottobre 2024), laha messo nel mirino il centrocampista di proprietà del Genoa: Moncada avvisato! Non solo ilcon Geoffrey Moncada. Anche diversi club dihanno messo nel mirino il centrocampista di proprietà del Genoa. Negli scorsi giorni, La Gazzetta dello Sport aveva sottolineato il forte interesse dei rossoneri per il giovane centrale danese. Bisogna, però, prestare grande attenzione anche all’Inghilterra, che. Per il Diavolo, però, c’è da tenere in considerazione un problema non di poco conto: stiamo parlando del prezzo del cartellino del giocatore, che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Valutazione che, invece, non preoccupa affatto in, dove i club sono molto più ricchi che in Italia.

