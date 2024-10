Brand Journalism Festival, Cappello (Unipol): “Crediamo di poter dare un valido contributo a questo festival” (Di martedì 22 ottobre 2024) “La comunicazione interna è il collante che tiene agganciati e allineati i dipendenti alla cultura aziendale. Coinvolgere le persone nel racconto dell'azienda in termini di progetti, di ruoli, di ciò che accade quotidianamente, consente di dare concretezza e autenticità alla narrazione aziendale. Le persone sono parte del Brand, sono la sua parte umana, quella che Sbircialanotizia.it - Brand Journalism Festival, Cappello (Unipol): “Crediamo di poter dare un valido contributo a questo festival” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “La comunicazione interna è il collante che tiene agganciati e allineati i dipendenti alla cultura aziendale. Coinvolgere le persone nel racconto dell'azienda in termini di progetti, di ruoli, di ciò che accade quotidianamente, consente diconcretezza e autenticità alla narrazione aziendale. Le persone sono parte del, sono la sua parte umana, quella che

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al Festival delle Regioni Giani chiede più risorse per dare centralità agli enti locali - “Riguardo all’ampio tema dell’autonomia differenziata – ha proseguito il presidente Eugenio Giani – mi preme evidenziare quanto, invece, verificatosi con la legge finanziaria dello scorso anno, a seguito della quale, come Regione Toscana abbiamo registrato una sorta di prelievo forzoso, attraverso gli accantonamenti obbligatori per le Regioni. (Corrieretoscano.it)

Le monelle Julia Fox e Bella Thorne conquistano il red carpet del Festival del Cinema di Roma - Serena Rossi e Barbara Ronchi si tengono per mano : “Chi ti ama non ti trattiene - ma ti lascia andare” - Scelte di moda audaci e un’anteprima cinematografica unica Nel film, Vito Schnabel, che è apparso anche lui sul red carpet vestito di bianco, interpreta un ruolo chiave nella storia. Bella Thorne su Never Giving Up Quando le è stato chiesto dei temi del film, Bella Thorne ha riflettuto sul suo percorso personale, dicendo: “Non devi mai arrenderti, ed è così che ho realizzato il mio ... (Pettegolezzicelebrita.com)

Festival musicale della creta 24-25 "Ricordare per vivere" - Il Centro culturale della Creta è lieto di presentare il Festival musicale della Creta 2024-25, patrocinato dal Comune di Milano Municipio 6, che propone otto concerti legati dal tema “Ricordare per vivere”. L’atto di “ricordare”, come suggerisce l’etimologia della parola “ricordare” (dal lat... (Milanotoday.it)