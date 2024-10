Borsa: Asia in calo con la lente sulla Fed e presidenziali Usa (Di martedì 22 ottobre 2024) Borse di Asia e Pacifico in calo per la seconda seduta consecutiva. Ad incidere sui listini, da una parte, le incertezze su un taglio dei tassi da parte della Fed e, dall'altra, le presidenziali statunitensi che si terranno tra circa due settimane. I rendimenti dei Treasury a 10 anni, peraltro, sono balzati di 11 punti base al 4,20% ieri dopo che il presidente della Federal Reserve di Kansas City si è dichiarato a favore di una riduzione del costo del denaro. Giù Tokyo (-1,39%) nonostante la debolezza dello yen. Tengono le Piazze cinesi (Shanghai +0,4%, Shenzhen +0,76%) mentre Seul perde l'1,3% e Sydney l'1,6%. I future su Wall Street sono negativi anche l'Europa è attesa con il segno meno. La lente alle riunioni della Banca Mondiale e del Fmi a Washington. Quotidiano.net - Borsa: Asia in calo con la lente sulla Fed e presidenziali Usa Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Borse die Pacifico inper la seconda seduta consecutiva. Ad incidere sui listini, da una parte, le incertezze su un taglio dei tassi da parte della Fed e, dall'altra, lestatunitensi che si terranno tra circa due settimane. I rendimenti dei Treasury a 10 anni, peraltro, sono balzati di 11 punti base al 4,20% ieri dopo che il presidente della Federal Reserve di Kansas City si è dichiarato a favore di una riduzione del costo del denaro. Giù Tokyo (-1,39%) nonostante la debolezza dello yen. Tengono le Piazze cinesi (Shanghai +0,4%, Shenzhen +0,76%) mentre Seul perde l'1,3% e Sydney l'1,6%. I future su Wall Street sono negativi anche l'Europa è attesa con il segno meno. Laalle riunioni della Banca Mondiale e del Fmi a Washington.

