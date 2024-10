Borgo Faxhall, Albasi (Pd): «Barbieri si rivolse alla magistratura senza elementi» (Di martedì 22 ottobre 2024) «La Giunta Barbieri nel 2018 si affidò alla magistratura per la compravendita di Borgo Faxhall. Lascia perplessi l’averlo fatto in totale carenza di elementi fondanti, come le indagini hanno confermato dopo le verifiche. C’è stato un pregiudizio politico, questo è l’humus della vicenda». Tiziana Ilpiacenza.it - Borgo Faxhall, Albasi (Pd): «Barbieri si rivolse alla magistratura senza elementi» Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di martedì 22 ottobre 2024) «La Giuntanel 2018 si affidòper la compravendita di. Lascia perplessi l’averlo fatto in totale carenza difondanti, come le indagini hanno confermato dopo le verifiche. C’è stato un pregiudizio politico, questo è l’humus della vicenda». Tiziana

Borgo Faxhall - la Corte dei Conti assolve Bisotti e Giannessi - La Corte dei Conti di Bologna assolve Silvio Bisotti (ex assessore all’urbanistica della Giunta Dosi) e Taziano Giannessi (dirigente del Comune all’epoca) per la vicenda della compravendita di Borgo Faxhall. Non c’è stato danno erariale, stimato inizialmente in tre milioni di euro. I 3300... (Ilpiacenza.it)