Bordeaux, marrone, viola o nero? Qual è il rossetto ideale per la vostra anima dark? Halloween è solo il pretresto (Di martedì 22 ottobre 2024) Ode ai rossetti dark, soprattutto in autunno e ad Halloween. Spesso ritenute sovversive, le labbra scure hanno fatto la storia, identificando spesso grandi cambiamenti sociali. Un rosssetto simbolico, su tutti? Color Bordeaux, amatissimo dalle flappers degli anni Venti, oggi nuovamente uno dei più chic che si possa avere nel beauty-case.

