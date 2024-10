Boato e spavento in un condominio: 63enne fa esplodere una bomba carta (Di martedì 22 ottobre 2024) Perugia, 22 ottobre 2024 – Danneggiamento aggravato seguito da incendio: è il reato che grava su un 63 enne accusato di aver fatto esplodere una bomba carta nell'androne di un condominio. E' successo a Ferro di Cavallo. Allertati dalla deflagrazione alcuni condomini hanno chiamato le forze dell'ordine. Sono intervenuti Polizia e Carabinieri, che una volta sul posto hanno constatato l'esplosione di un manufatto artigianale che ha danneggiato il portone d’ingresso dell’edificio. Sul posto è intervenuto anche persone dei Vigili del Fuoco e del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica per i rilievi sulla scena del crimine. Quindi sono stati sentiti alcuni testimoni, acquisendo elementi utili all’individuazione del probabile autore. Lanazione.it - Boato e spavento in un condominio: 63enne fa esplodere una bomba carta Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Perugia, 22 ottobre 2024 – Danneggiamento aggravato seguito da incendio: è il reato che grava su un 63 enne accusato di aver fattounanell'androne di un. E' successo a Ferro di Cavallo. Allertati dalla deflagrazione alcuni condomini hanno chiamato le forze dell'ordine. Sono intervenuti Polizia e Carabinieri, che una volta sul posto hanno constatato l'esplosione di un manufatto artigianale che ha danneggiato il portone d’ingresso dell’edificio. Sul posto è intervenuto anche persone dei Vigili del Fuoco e del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica per i rilievi sulla scena del crimine. Quindi sono stati sentiti alcuni testimoni, acquisendo elementi utili all’individuazione del probabile autore.

