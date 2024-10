Banda Minima Garantita celebra 20 anni di musica con un nuovo libro (Di martedì 22 ottobre 2024) La Banda Minima Garantita, una formazione musicale romana attiva da oltre 20 anni, ha recentemente celebrato questo importante traguardo non solo attraverso la musica, ma anche con la pubblicazione di un libro che racconta la loro esperienza. Antonio De Santis ed Emilio Ripani, membri storici della band, hanno condiviso con il pubblico la storia della loro band e il viaggio che li ha portati a consolidarsi nel panorama musicale italiano. La nascita della Banda Minima Garantita: un progetto nato da un evento di team building La storia della Banda Minima Garantita inizia circa 20 anni fa, quando un gruppo di colleghi partecipò a un evento di team building presso il CET di Mogol, il Centro Europeo Toscolano in Umbria. Quell’occasione si rivelò fondamentale per la nascita della band. Dailyshowmagazine.com - Banda Minima Garantita celebra 20 anni di musica con un nuovo libro Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di martedì 22 ottobre 2024) La, una formazionele romana attiva da oltre 20, ha recentementeto questo importante traguardo non solo attraverso la, ma anche con la pubblicazione di unche racconta la loro esperienza. Antonio De Santis ed Emilio Ripani, membri storici della band, hanno condiviso con il pubblico la storia della loro band e il viaggio che li ha portati a consolidarsi nel panoramale italiano. La nascita della: un progetto nato da un evento di team building La storia dellainizia circa 20fa, quando un gruppo di colleghi partecipò a un evento di team building presso il CET di Mogol, il Centro Europeo Toscolano in Umbria. Quell’occasione si rivelò fondamentale per la nascita della band.

“Banda Minima Garantita” : il concerto evento alla Locanda Blues di Roma - Dai primi giorni di incerte jam session nei garage alla formazione di una band coesa che si esibisce regolarmente, il libro esplora come la passione congiunta per la musica possa superare le differenze personali e professionali. Attraverso le pagine, i lettori possono scoprire come la passione per la musica possa trasformare semplici colleghi di lavoro in compagni di un viaggio straordinario, ... (361magazine.com)

Banda Minima Garantita : Un Viaggio di Vent’Anni in un Libro - Introduzione di Lisa Di Giovanni, una Voce Riflessiva Il libro è impreziosito da un’introduzione scritta da Lisa Di Giovanni, giornalista e autrice, che stabilisce un tono impegnato e coinvolgente per l’intero racconto. “Banda Minima Garantita” rappresenta un inno alla gioia di fare musica e un’ode all’amicizia, dimostrando come le note possano fungere da collante per relazioni ... (Spettacolo.periodicodaily.com)