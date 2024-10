Avetrana, la vera storia dietro la serie Disney+ (Di martedì 22 ottobre 2024) Su Disney+ è in arrivo – anche se il Comune ha chiesto la sospensione e la rettifica immediata del titolo – Avetrana – Qui non è Hollywood, la serie diretta da Pippo Mezzapesa e basata sul libro Sarah la ragazza di Avetrana scritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni che racconta uno dei casi Today.it - Avetrana, la vera storia dietro la serie Disney+ Leggi tutta la notizia su Today.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Suè in arrivo – anche se il Comune ha chiesto la sospensione e la rettifica immediata del titolo –– Qui non è Hollywood, ladiretta da Pippo Mezzapesa e basata sul libro Sarah la ragazza discritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni che racconta uno dei casi

