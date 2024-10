Attacchi di Israele all’Unifil, il Financial Times: «Si sospetta l’uso di fosforo bianco» (Di martedì 22 ottobre 2024) Un rapporto riservato pubblicato dal Financial Times rivela che l’esercito israeliano avrebbe utilizzato il fosforo bianco, un agente chimico incendiario vietato dal diritto internazionale, quando il 13 ottobre ha forzato una base Unifil in Libano ferendo 15 peacekeepers. Il rapporto è stato realizzato da un Paese che partecipa con delle proprie truppe al contingente delle Nazioni Unite, ed è stato visionato dal quotidiano americano. Nel resoconto viene sottolineato che Israele ha attaccato le basi nel Sud del Libano «in più occasioni», danneggiando diverse strutture e causando lesioni alle truppe. Unifil ha definito gli Attacchi una «flagrante violazione del diritto internazionale». Lettera43.it - Attacchi di Israele all’Unifil, il Financial Times: «Si sospetta l’uso di fosforo bianco» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Un rapporto riservato pubblicato dalrivela che l’esercito israeliano avrebbe utilizzato il, un agente chimico incendiario vietato dal diritto internazionale, quando il 13 ottobre ha forzato una base Unifil in Libano ferendo 15 peacekeepers. Il rapporto è stato realizzato da un Paese che partecipa con delle proprie truppe al contingente delle Nazioni Unite, ed è stato visionato dal quotidiano americano. Nel resoconto viene sottolineato cheha attaccato le basi nel Sud del Libano «in più occasioni», danneggiando diverse strutture e causando lesioni alle truppe. Unifil ha definito gliuna «flagrante violazione del diritto internazionale».

