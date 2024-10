Agroalimentare, Colacchio “Margini ridotti per i problemi geopolitici” (Di martedì 22 ottobre 2024) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Le difficoltà nel canale di Suez e il caro energia legato alla guerra russo-ucraina creano un problema per i produttori, che riducono i Margini per limitare l’aumento dei prezzi”. Lo dice Rocco Colacchio, presidente di Confindustria Vibo Valentia, a margine del Sial di Parigi, la principale fiera mondiale dell’innovazione alimentare. f11/sat/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Agroalimentare, Colacchio “Margini ridotti per i problemi geopolitici” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 22 ottobre 2024) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Le difficoltà nel canale di Suez e il caro energia legato alla guerra russo-ucraina creano un problema per i produttori, che riducono iper limitare l’aumento dei prezzi”. Lo dice Rocco, presidente di Confindustria Vibo Valentia, a margine del Sial di Parigi, la principale fiera mondiale dell’innovazione alimentare. f11/sat/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

