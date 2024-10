Thesocialpost.it - Addio ora legale, torna quella solare: ecco quando dovremo spostare le lancette

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tutti pronti aledell’orologio. Mancano pochi giorni, infatti, al ritorno di: un cambiamento che, come di consueto, avverrà alla fine del mese. Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, intorno alle 3 di notte, bisogneràindietro di un’ora ledegli orologi (la maggior parte dei dispositivi elettronici si aggiorneranno automaticamente). Si dormirà quindi un’ora in più, ma le giornate diventeranno più buie, con meno ore di luce.Leggi anche: Bonus anziani over 80, dal 2025 il contributo da 850 euro. Ma lo avranno in pochi Il risultato in generale sarà un’ora di luce naturale in più al mattino, mentre la sera farà buio prima con le giornate che saranno, con il passare delle settimane, sempre più corte.