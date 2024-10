Achille Costacurta: “Ero dipendente dai social. Vedevo mio padre e mia madre come nemici, poi ho capito che nessun genitore vuole il male del proprio figlio” (Di martedì 22 ottobre 2024) Achille Costacurta: “Vedevo mio padre e mia madre come nemici” Dopo essere stato al centro di numerose polemiche per i suoi comportamenti sopra le righe, Achille Costacurta, figlio dell’ex calciatore Billy e dell’ex Miss Italia Martina Colombari, rivela la sua dipendenza dai social network. Intervistato da Di Più Tv, il giovane ha rivelato: “Trascorrevo le mie giornate a letto, con il telefonino in mano, a navigare sui profili altrui, a volte per imitarli, a volte per fare meglio di loro. Ero dipendente dai social, come in un gioco d’azzardo”. “Non è stato facile – confessa Achille – è stato un periodo durissimo che ho affrontato e superato anche grazie all’aiuto dei miei genitori che mi hanno capito e supportato. C’è voluto del tempo, sono stato aiutato e ne sono uscito. Adesso non sono più schiavo di quel mondo e mi godo ogni singolo minuto delle mie giornate. Tpi.it - Achille Costacurta: “Ero dipendente dai social. Vedevo mio padre e mia madre come nemici, poi ho capito che nessun genitore vuole il male del proprio figlio” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di martedì 22 ottobre 2024): “mioe mia” Dopo essere stato al centro di numerose polemiche per i suoi comportamenti sopra le righe,dell’ex calciatore Billy e dell’ex Miss Italia Martina Colombari, rivela la sua dipendenza dainetwork. Intervistato da Di Più Tv, il giovane ha rivelato: “Trascorrevo le mie giornate a letto, con il telefonino in mano, a navigare sui profili altrui, a volte per imitarli, a volte per fare meglio di loro. Erodaiin un gioco d’azzardo”. “Non è stato facile – confessa– è stato un periodo durissimo che ho affrontato e superato anche grazie all’aiuto dei miei genitori che mi hannoe supportato. C’è voluto del tempo, sono stato aiutato e ne sono uscito. Adesso non sono più schiavo di quel mondo e mi godo ogni singolo minuto delle mie giornate.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Achille Costacurta parla per la prima volta : «I miei genitori? I miei nemici!» - ecco come sta oggi - Anzi. E ancora, Achille, sui suoi genitori, ha detto: “Ho deciso che non meritassero di soffrire per me. Adesso siamo amici”. A volte per imitarli e per fare meglio di loro. Come è noto, Achille Costacurta ha vissuto diversi problemi in passato, addirittura sul suo caso ha indagato anche la Polizia Postale. (Donnapop.it)

Achille Costacurta - la svolta nella relazione coi genitori : “Non meritavano di soffrire per me” - Ho iniziato a comprenderli. Mi sono reso conto che un genitore non farebbe mai male a un figlio. Ha trascorso giornate intere a letto incollato al telefono, navigando sui profili altrui in una ricerca ossessiva di approvazione e confronto. La madre, Martina Colombari, ha apertamente discusso delle sfide affrontate dal figlio durante un podcast con Diletta Leotta, evidenziando come il percorso di ... (Notizie.com)

Achille Costacurta - la svolta nella relazione coi genitori : “Non meritavano di soffrire per me” - Adesso siamo amici». Questa situazione lo ha portato a vivere momenti di profonda crisi personale. Il rapporto tra Achille e i suoi genitori non è sempre stato facile. Ha trascorso giornate intere a letto incollato al telefono, navigando sui profili altrui in una ricerca ossessiva di approvazione e confronto. (Notizie.com)