Inter-news.it - Young Boys-Inter, Taremi dal 1?? La probabile formazione

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)sarà la terza sfida di questa Champions League per i nerazzurri: di seguito ladi Simone Inzaghi. LA SFIDA –si disputerà nella giornata di mercoledì 23 ottobre alle ore 21: laallenata da Simone Inzaghi è alla ricerca della seconda vittoria nel torneo dopo quello contro la Stella Rossa. In quella circostanza, i nerazzurri superarono la squadra serba con un netto 4-0, trovando la rete con maggiore concretezza rispetto a quanto manifestato in altre occasioni in questa stagione. Ora l’obiettivo è quello di confermare il buon periodo attuale, caratterizzato da sole vittorie dopo il derby perso contro il Milan per 1-2, con un successo che possa essere di buon auspicio per il match di cartello contro la Juventus di domenica.