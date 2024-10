Verso Juve-Stoccarda, Motta non si fida (Di lunedì 21 ottobre 2024) Torino, 21 ottobre 2024 – Juve-Stoccarda vale il primato in Champions League, anche se conta la differenza reti e parlare di primo posto è una forzatura. Si può dire, allora, che nella corsa ai primi otto posti, che significherebbero ottavi di finale, la Juve ha una occasione domani contro i tedeschi, reduci da un inizio di stagione altalenante e di conseguenza non una corazzata imbattibile. E nove punti dopo tre gare darebbero una solida possibilità a Motta di centrare il primo obiettivo stagionale. Ovvio, il tecnico non sottovaluta niente e nessun, ma la sua Juve lavora e ragione di squadra e paura non ne ha. Può costruire un percorso significativo di ritorno al vertice e per ora lo sta dimostrando sia in Italia che in Europa. Sport.quotidiano.net - Verso Juve-Stoccarda, Motta non si fida Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Torino, 21 ottobre 2024 –vale il primato in Champions League, anche se conta la differenza reti e parlare di primo posto è una forzatura. Si può dire, allora, che nella corsa ai primi otto posti, che significherebbero ottavi di finale, laha una occasione domani contro i tedeschi, reduci da un inizio di stagione altalenante e di conseguenza non una corazzata imbattibile. E nove punti dopo tre gare darebbero una solida possibilità adi centrare il primo obiettivo stagionale. Ovvio, il tecnico non sottovaluta niente e nessun, ma la sualavora e ragione di squadra e paura non ne ha. Può costruire un percorso significativo di ritorno al vertice e per ora lo sta dimostrando sia in Italia che in Europa.

