Usa 2024, battaglia negli Stati-chiave: Harris e Trump sono testa a testa (Di lunedì 21 ottobre 2024) Non c’è sosta per i due candidati nella volata finale prima dell’Election Day del 5 novembre. Kamala Harris sarà oggi in tre Stati-chiave, Wisconsin, Michigan e Pennsylvania, mentre Donald Trump farà campagna in North Carolina, duramente colpita dall’uragano Helene a settembre. testa a testa in sette Stati chiave Un sondaggio Washington Post-Schar School, realizzato nella prima metà di ottobre su un campione di 5mila elettori registrati, conferma per i sette Stati-chiave che determineranno l’esito delle elezioni un sostanziale testa a testa tra Harris e Trump. Entrambi raccolgono il 47 percento dei consensi. Tra i probabili elettori, invece, la vicepresidente avrebbe un punto percentuale di vantaggio su Trump (49-48). Lapresse.it - Usa 2024, battaglia negli Stati-chiave: Harris e Trump sono testa a testa Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Non c’è sosta per i due candidati nella volata finale prima dell’Election Day del 5 novembre. Kamalasarà oggi in tre, Wisconsin, Michigan e Pennsylvania, mentre Donaldfarà campagna in North Carolina, duramente colpita dall’uragano Helene a settembre.in setteUn sondaggio Washington Post-Schar School, realizzato nella prima metà di ottobre su un campione di 5mila elettori registrati, conferma per i setteche determineranno l’esito delle elezioni un sostanzialetra. Entrambi raccolgono il 47 percento dei consensi. Tra i probabili elettori, invece, la vicepresidente avrebbe un punto percentuale di vantaggio su(49-48).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni Usa : Trump avanti nei sondaggi in tutti gli Stati chiave - Kamala Harris ha cambiato decisamente atteggiamento durante questi ultimi giorni di campagna elettorale. Leggi anche: Donal Trump contro Zelensky: “La guerra è persa, non avrebbe dovuto permetterla” I risultati dei sondaggi negli swing State condannano la Harris Le medie aggregate di siti come RealClearPolitics. (Thesocialpost.it)

Elezioni Usa - la sfida negli Stati chiave. Musk : “Il voto decide il destino della civilà occidentale” - In questo stato situato al confine con il Canada risiede un gran numero di cittadini arabo-americani, motivo per cui c'è grande interesse per il conflitto in Medio Oriente. Roma, 18 ottobre 2024 – A diciannove giorni dal voto e con i sondaggi che danno i due candidati alla presidenza Usa testa a testa, Kamala Harris e Donald Trump stanno intensificando i propri sforzi per guadagnare voti. (Quotidiano.net)

'Harris surclassa Trump tra i latinos nei 7 Stati chiave' - Kamala Harris è ampiamente in testa tra gli elettori ispanici nei sette Stati chiave, ottenendo una media del 56% contro il 31% del suo rivale Donald Trump, secondo un sondaggio condotto dalla Federacion Hispana y Latino Victory Foundation. La candidata dem è avanti in ciascuno dei sette Stati, con un sostegno compreso tra il 54% e il 58%. (Quotidiano.net)