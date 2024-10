Lanazione.it - Un pezzo di intonaco crolla al liceo Machiavelli-Capponi. Gli studenti: “Ora basta. Giovedì scioperiamo”

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Firenze, 21 ottobre 2024 - Undilargo una quarantina di centimetri è venuto giù in un corridoio del secondo piano della sede di via Santo Spirito del. Per fortuna è accaduto di notte, precisamente tra il 17 e il 18 ottobre. “Se il crollo fosse avvenuto durante l’orario delle lezioni, avremmo rischiato che qualcuno finisse all’ospedale”. Sono sul piede di guerra glideldell’Oltrarno, che perprossimo, 24 ottobre, annunciano una protesta. “Faremo sciopero e, in centinaia, andremo alla Città metropolitana per chiedere spiegazioni su quanto accaduto e per avere, nero su bianco, un piano di messa in sicurezza della nostra scuola. Siamo stufi delle soluzioni trovate sull’onda dell’emergenza. Non possiamo rischiare che qualcuno si faccia male sul serio”, scrivono glidel collettivo k1.