Tragico incidente sul lungomare di Bari | un giovane perde la vita in un ribaltamento

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unstradale ha scosso la comunità barese nella notte appena trascorsa, quando una Mini Cooper con a bordo cinque giovani si è ribaltata lungo il, una delle zone più frequentate della città. Il drammatico evento ha portato alla morte di Francesco Damiani, un ragazzo di soli 19 anni, e ha ferito gravemente i suoi coetanei. Le prime ricostruzioni della dinamica dell’accaduto sono in corso, e la polizia locale sta conducendo le indagini per fare luce su quanto accaduto e sulle possibili cause dell’. La vittima dell’: chi era Francesco Damiani Francesco Damiani, nato e cresciuto nel quartiere San Paolo di, era conosciuto tra i suoi amici e compagni per il suo spirito vivace e la passione per la. Era uncon sogni e aspirazioni, come molti della sua età.