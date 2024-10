Traffico oggi a Bologna: forti criticità nella zona Andrea Costa (Di lunedì 21 ottobre 2024) Bologna, 21 ottobre 2024 – Un'altra mattinata di passione a Bologna per la zona Andrea Costa, dopo l'alluvione di sabato sera. Lunedì mattina, a causa delle chiusure di parte di via Andrea Costa all'altezza dell'incrocio con via Bidone e di via Sabotino all'altezza di via Montenero per i lavori di pulizia e ripristino post-alluvione, forti criticità per il Traffico nel quadrante Sud-Ovest della città dalle prime ore della mattina, con lunghe file in entrambi i sensi di marcia su via Irma Bandiera e via Montefiorino. Senza intoppi i viali e via Saragozza. Ilrestodelcarlino.it - Traffico oggi a Bologna: forti criticità nella zona Andrea Costa Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 – Un'altra mattinata di passione aper la, dopo l'alluvione di sabato sera. Lunedì mattina, a causa delle chiusure di parte di viaall'altezza dell'incrocio con via Bidone e di via Sabotino all'altezza di via Montenero per i lavori di pulizia e ripristino post-alluvione,per ilnel quadrante Sud-Ovest della città dalle prime ore della mattina, con lunghe file in entrambi i sensi di marcia su via Irma Bandiera e via Montefiorino. Senza intoppi i viali e via Saragozza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Andrea Costa - Angori. "Forti quando conta. Iniezione di fiducia» - . E infine non manca un applauso ai tifosi biancorossi accorsi in massa nella trasferta piemontese: "Ormai ho finito gli elogi per i nostri tifosi. Un tifo come il nostro non c’è in serie B e queste prestazioni sono anche per loro". Corsara a Casale Monferrato, l’Up Andrea Costa esulta per la sua seconda vittoria consecutiva dopo il rotondo 100-96 rifilato ai piemontesi. (Sport.quotidiano.net)

Serie B Nazionale : la difesa ordinata da Angori dà buoni risultati. La zona e il calore del pubblico : l’Andrea Costa riparte di slancio - Quanto alla situazione fisica, non sembrano preoccupare le condizioni di Pavani, fermo per un problema alla caviglia, e dello stesso Toniato, che sul finire della gara riceveva le attenzioni dello staff sanitario. . E sottolineo anche la prova difensiva di Toniato che ha cancellato uno come Bertocco. (Sport.quotidiano.net)

Basket B Nazionale : seconda vittoria in campionato per i biancorossi. L’Andrea Costa batte Ragusa. Klanjscek è ancora super - ANDREA COSTA 81 VIRTUS RAGUSA 61 UP ANDREA COSTA IMOLA: Fazzi 2, Pavani 2, Restelli 5, Benintendi, Toniato 9, Filippini 8, Klanjscek 25, Chiappelli 12, Martini 4, Fea 4, Sanguinetti 10. Al 6’ ecco in campo capitan Fazzi, già acclamato prima della partita ("La fascia di padre in figlio, Fazzino il nostro orgoglio" recitava lo striscione esposto dagli ultras) con l’Up che dopo aver sprecato ... (Sport.quotidiano.net)